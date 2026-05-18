I Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 sono al centro di un ampio dibattito in Italia, con una maggioranza di cittadini che si dice favorevole all’evento. Un’indagine recente mostra che il 79% degli italiani sostiene l’approccio degli eventi diffusi, che coinvolgono diverse località del Paese. L’organizzazione degli eventi, secondo le fonti, sembra aver raggiunto buoni risultati sia in termini di pianificazione che di aspettative economiche e di immagine. La manifestazione si presenta come un esempio di modello da replicare per altri grandi eventi.

Milano, 18 maggio - I Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 raccolgono un consenso ampio tra gli italiani, confermandosi un caso di successo sotto il profilo organizzativo, economico e reputazionale. È quanto emerge dall'indagine sulla popolazione italiana, realizzata dall'Istituto Piepoli in collaborazione con WePlan, società di consulenza specializzata in candidature, pianificazione operativa e strategie di legacy per i mega-eventi, al fine di comprendere il giudizio complessivo sui Giochi. La cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 Secondo i dati, il 78% degli italiani ha seguito i Giochi, mentre il 66% si è sentito informato e coinvolto, evidenziando un'elevata capacità comunicativa dell'evento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Olimpiadi Milano-Cortina 2026, un ‘modello replicabile’ per i grandi eventi: “L’evento diffuso promosso dal 79% degli italiani”

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Olimpiadi Milano - Cortina 2026 - Storie italiane 30/01/2026

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