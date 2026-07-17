Antitrust sanzioni per 2,5 milioni per attività parassitarie su Milano-Cortina

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha inflitto sanzioni per un totale di 2,5 milioni di euro a causa di attività ritenute parassitarie legate alla gestione di eventi sulla tratta Milano-Cortina. I procedimenti, avviati a gennaio 2026, riguardano pratiche considerate anticoncorrenziali che avrebbero sfruttato l’evento sportivo per ottenere vantaggi illeciti. La decisione è stata comunicata dopo le indagini condotte sull’uso improprio di spazi pubblicitari e altre attività commerciali connesse.

L’ Antitrust, Autorità garante della concorrenza e del mercato, ha concluso i procedimenti avviati a partire da gennaio 2026 nei confronti delle società Harmont&Blaine, Rialto (supermercati Il Gigante), MD (supermercati MD), Magazzini Gabrielli (supermercati Oasi), RetailPro (supermercati Pro7) e Butan Gas e ha accertato violazioni del divieto di attività parassitarie. Alle società sono state irrogate sanzioni per un importo complessivo superiore ai 2,5 milioni di euro. Le istruttorie sono state avviate a seguito di un’attività di monitoraggio svolta dal Nucleo speciale Antitrust della Guardia di finanza. In dettaglio, l’Autorità ha... 🔗 Leggi su Lettera43.it

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