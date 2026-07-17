Olimpiadi Milano-Cortina 2026 la Corte Costituzionale salva la Fondazione | Lo status privato era legittimo

Notizia in breve

La Corte Costituzionale ha respinto le contestazioni sulla natura giuridica della Fondazione coinvolta nelle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. La sentenza ha dichiarato inammissibili le accuse sollevate dalla giudice delle indagini preliminari di Milano, confermando che lo status privato della Fondazione era legittimo. La decisione è stata comunicata tramite una sentenza ufficiale.