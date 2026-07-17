Olimpiadi Milano-Cortina 2026 la Corte Costituzionale salva la Fondazione | Lo status privato era legittimo
La Corte Costituzionale ha respinto le contestazioni sulla natura giuridica della Fondazione coinvolta nelle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. La sentenza ha dichiarato inammissibili le accuse sollevate dalla giudice delle indagini preliminari di Milano, confermando che lo status privato della Fondazione era legittimo. La decisione è stata comunicata tramite una sentenza ufficiale.
La Corte Costituzionale, con una sentenza, ha salvato la Fondazione Milano-Cortina dichiarando inammissibile le questioni sollevate dalla giudice delle indagini preliminari di Milano. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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