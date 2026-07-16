La Corte Costituzionale ha respinto la richiesta dei pm milanesi riguardante la costituzionalità del decreto legge che definisce la natura privata della Fondazione coinvolta nelle Olimpiadi Milano-Cortina. La decisione si è basata sull'inammissibilità della questione sollevata dai magistrati. La Corte ha confermato che il decreto legge non viola la Costituzione.

La Corte Costituzionale ha giudicato inammissibile la questione sollevata dai magistrati dell’inchiesta milanese sulla Fondazione Milano-Cortina, organizzatrice delle recenti Olimpiadi invernali, e ha cioè ravvisato che da parte dei magistrati milanesi la censura del decreto legge del governo Meloni nel 2024 si fondasse «su un’erronea ricostruzione del quadro normativo, che ridonda in un’erronea o incompleta individuazione dell’oggetto delle questioni». La gip Patrizia Nobile, nell’ambito di un’indagine nel quale erano ipotizzate corruzione propria e turbata libertà degli incanti in alcune procedure svolte sul mercato per procurare alla... 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Olimpiadi Milano-Cortina, la Consulta boccia i pm: «Il decreto legge sulla natura privata della Fondazione non è incostituzionale»

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