Olimpiadi Milano-Cortina l’inchiesta va fuori pista La Consulta | Legittimo il decreto sulla privatizzazione della Fondazione

Da ilgiorno.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Consulta ha dichiarato legittimo il decreto sulla privatizzazione della Fondazione coinvolta nelle Olimpiadi Milano-Cortina. L’inchiesta della Procura di Milano sulle presunte irregolarità nella gestione dell’evento e dell’ente si è conclusa senza ulteriori sviluppi. L’indagine, che aveva coinvolto anche la gestione della Fondazione, si è arenata, e l’ultimo filone si è fermato con questa decisione.

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Milano, 16 luglio 2026 –  Scivola sul ghiaccio anche l’ultimo filone dell’indagine della Procura di Milano sulle presunte irregolarità nella gestione delle Olimpiadi di Milano-Cortina e dell’omonima Fondazione guidata da Vincenzo Novari. Dopo la richiesta di archiviazione del fascicolo per abuso d’ufficio e turbativa - con al centro l’assunzione “poco trasparente” di 35 dipendenti (dal figlio del presidente del Senato Ignazio La Russa fino alla nipote dell’ex presidente del Consiglio Mario Draghi), per le quali i pm ravvisavano “malsani fenomeni di favoritismo, nepotismo o clientelari” - si chiude di fatto anche quello che ipotizzava delitti di corruzione propria e di turbata libertà degli incanti, con riferimento ad alcune procedure svolte sul mercato per procurare alla Fondazione servizi da parte di terzi offerenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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