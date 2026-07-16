Olimpiadi Milano-Cortina l’inchiesta va fuori pista La Consulta | Legittimo il decreto sulla privatizzazione della Fondazione

Notizia in breve

La Consulta ha dichiarato legittimo il decreto sulla privatizzazione della Fondazione coinvolta nelle Olimpiadi Milano-Cortina. L’inchiesta della Procura di Milano sulle presunte irregolarità nella gestione dell’evento e dell’ente si è conclusa senza ulteriori sviluppi. L’indagine, che aveva coinvolto anche la gestione della Fondazione, si è arenata, e l’ultimo filone si è fermato con questa decisione.