In una stanza sovraffollata, i vestiti sono sparsi sul pavimento, mentre alcuni oggetti impediscono l'apertura delle finestre. Vecchi giornali coprono il piano dei fornelli e sacchetti bloccano l'accesso al bagno. Elettrodomestici rotti sono ammucchiati, senza più possibilità di riparazione, poiché nessuno entra più in casa per timore di imbarazzo. La scena mostra un ambiente lasciato andare, tra oggetti accumulati e abbandonati.

M ucchi di vestiti a terra, oggetti che bloccano l’apertura delle finestre, vecchi giornali che invadono il piano dei fornelli, sacchetti che ostacolano l’accesso al bagno, elettrodomestici rotti che nessun tecnico sistemerà, perché in casa non può più entrare nessuno: troppo imbarazzo. Chi soffre di disturbo da accumulo, diagnosticato o meno, vive in stanze così. «Per questo il nostro lavoro è, innanzitutto, aiutare le persone a recuperare i loro spazi vitali, metterle in sicurezza nelle loro case, superando la devastante vergogna che provano». Irene Novello è una professional organizer e si occupa (anche) di situazioni così: quelle in cui il tema non è fare decluttering in un armadio affollato ma trovare il pavimento tra ammassi di cose, accumulate e inutilizzate. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - «Ogni oggetto ha una sua buona ragione per essere tenuto. Un sacchetto sarà un giorno utile per conservare, un tappo di sughero per isolare: sono le "credenze" con cui l'accumulatore attribuisce alle cose un valore sproporzionato»

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