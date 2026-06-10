Un film del 1949 rivisto da John Patton Ford si trasforma in una commedia nera che funziona. La pellicola affronta la lotta di classe e vede Glen Powell nel ruolo principale. La produzione è riuscita a mantenere la sua ragione d’essere, risultando un esempio di commedia che si distingue nel genere. La narrazione si svolge senza eccessi, puntando su una sceneggiatura che tiene alta l’attenzione dello spettatore.

John Patton Ford affronta la lotta di classe rivedendo un vecchio film del 1949. Il risultato? Una commedia nera che funziona. Ottimo cast. Ultimamente, il cinema si è dato alla lotta contro il capitalismo predatorio. Non c'è nulla di male, anzi. Tuttavia è un fatto curioso se pensiamo a quanto l'industria - soprattutto quella di Hollywood - sia votata alle regole che reggono il capitalismo stesso. A conti fatti, Ricchi. da Morire - Delitti in famiglia di John Patton Ford si aggiunge alla lista. Non solo, si aggiunge pure alla lista dei film con i titoli italiani più discutibili, se pensiamo al titolo originale, ben più enfatico: How to Make a Killing. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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© Movieplayer.it - Ricchi... da morire, recensione: la certezza Glen Powell in una commedia con una sua ragione d'essere

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