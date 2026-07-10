La settima tappa del Tour de France 2026 si svolge oggi a Bordeaux, con il percorso che alterna salite e discese, passando da Gavernie. La tappa include tratti in montagna e pianura, con partenza prevista nel primo pomeriggio. La copertura televisiva inizierà alle ore 14:00, con una diretta che seguirà il percorso. Favoriti per questa tappa sono i corridori specialisti delle salite e dei velocisti, in attesa di eventuali attacchi o scatti.

Gavernie, 10 luglio 2026 – Prima le montagne, poi le pianure. Al Tour de France 2026 si torna a ‘riposare’, se così si può dire. La settima tappa sarà infatti oggi dedicata nuovamente ai velocisti dopo le fatiche in cima al Tourmalet nella giornata di giovedì, dove Tadej Pogacar ha deciso di porre il suo marchio autoritario sulla Grand Boucle, attaccando a 50 chilometri dal traguardo e sfilandosi tutti gli avversari di ruota, compreso il suo rivale più accreditato, quel Jonas Vingegaard che forse ha capito l’impossibilità, almeno nel 2026, di fare doppietta Giro-Tour. Respinto, ancora una volta, Remco Evenepoel, che si è confermato poco adatto alle grandi corse a tappe al cospetto dei grandi interpreti mondiali, ma ancora in lotta per il podio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tour de France 2026, oggi tappa 7 a Bordeaux: orari tv, altimetria, percorso e favoriti

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