oggi in alcune zone si rischiano i 42 gradi

Oggi in alcune aree dell’Umbria si prevedono temperature fino a 42 gradi, soprattutto nei fondovalle. La Protezione civile ha emesso un allarme per queste alte temperature, che potrebbero rappresentare un picco massimo. La possibilità che si raggiungano questi valori è reale, ma si spera di evitarlo. Nessuna altra informazione su misure o interventi specifici è stata comunicata.

Oggi la Protezione civile dell’Umbria prevede che in alcuni fondovalle della nostra regione si possano toccare anche 4042 gradi. La speranza è che non si arrivi a tanto. Ieri, nel frattempo, in diverse località si sono toccati o sfiorati i 39 gradi (come a Bastia) secondo la rete della Prociv umbra. Nelle stazioni di Lineameteo.it i 40 sono stati superati di qualche decimale a Sangemini, ma molti fondovalle hanno superato i 39 gradi. Oggi si toccherà il picco assoluto dunque di questa terza ondata, che vede l’Umbria tra i territori più caldi in Italia con temperature in aumento nei valori massimi, con minime che si stanno alzando, e che continueranno ad aumentare, così come il tasso di umidità serale, notturno e al primo mattino, anche dove in questi giorni non erano state tropicali, vedi le valli appenniniche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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