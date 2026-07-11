Oggi e domani, Bari si trova in codice giallo a causa delle alte temperature, secondo il bollettino del ministero della Salute. In alcune città italiane invece, il livello di allerta varia: alcune sono in codice verde, molte in arancione, mentre Civitavecchia, Firenze e Perugia sono in allerta rossa. Si prevede un’ondata di calore che coinvolge diverse zone del paese.

Bari oggi e domani in codice giallo, secondo il bollettino del ministero della Salute in tema di ondate di calore. Alcune città sono in codice verde, la gran parte in arancione mentre Civitavecchia, Firenze e Perugia sono in allerta rossa. Già in queste ore si va verso un innalzamento notevole delle temperature in varie zone d’Italia con il superamento, nei prossimi giorni, dei 40 gradi e il raggiungimento anche dei 43 fra Sardegna, Sicilia e zona occidentale del centro. L'articolo Caldo: oggi e domani Bari in codice giallo, alcune città campione in rosso Meteo, si prospetta canicolare per varie zone d'Italia proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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