Oggi 17 luglio Sant’Alessio | lascia tutte le sue ricchezze per dedicarsi a una vita di carità

Da lalucedimaria.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 17 luglio si ricorda Sant’Alessio, giovane ricco che ha rinunciato a tutte le sue ricchezze per vivere una vita di carità e povertà. Nato in una famiglia agiata, ha deciso di abbandonare i beni materiali e di vivere tra i bisognosi, adottando uno stile di vita umile e mendicante. La sua scelta è avvenuta in modo radicale, lasciando tutto alle spalle per seguire pienamente il Signore.

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Giovane ricco, Sant’Alessio, che si ricorda oggi 17 luglio, rinuncia ai suoi averi e si fa povero per seguire totalmente il Signore. Conosciuto con il titolo di “mendicante”, Sant’Alessio che era nato negli agi e nella ricchezza fece una scelta di vita radicale abbandonando tutte le sue ricchezze e facendosi povero tra i poveri. Ebbe i natali a Roma o forse a Costantinopoli: le informazioni circa il luogo della sua nascita sono incerte, in una data imprecisata del V secolo. Si sa che era un giovane ricco e la tradizione narra che la sera prima del suo matrimonio decise di cambiar vita. Salì in segreto su una nave diretta per la Siria e poi proseguì il cammino fino a Edessa, nell’attuale Turchia meridionale. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

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