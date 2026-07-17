Il 17 luglio si ricorda Sant’Alessio, giovane ricco che ha rinunciato a tutte le sue ricchezze per vivere una vita di carità e povertà. Nato in una famiglia agiata, ha deciso di abbandonare i beni materiali e di vivere tra i bisognosi, adottando uno stile di vita umile e mendicante. La sua scelta è avvenuta in modo radicale, lasciando tutto alle spalle per seguire pienamente il Signore.

Giovane ricco, Sant’Alessio, che si ricorda oggi 17 luglio, rinuncia ai suoi averi e si fa povero per seguire totalmente il Signore. Conosciuto con il titolo di “mendicante”, Sant’Alessio che era nato negli agi e nella ricchezza fece una scelta di vita radicale abbandonando tutte le sue ricchezze e facendosi povero tra i poveri. Ebbe i natali a Roma o forse a Costantinopoli: le informazioni circa il luogo della sua nascita sono incerte, in una data imprecisata del V secolo. Si sa che era un giovane ricco e la tradizione narra che la sera prima del suo matrimonio decise di cambiar vita. Salì in segreto su una nave diretta per la Siria e poi proseguì il cammino fino a Edessa, nell’attuale Turchia meridionale. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 17 luglio, Sant’Alessio: lascia tutte le sue ricchezze per dedicarsi a una vita di carità

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