Oggi si celebra Sant’Efrem il Siro, noto come il “cedro del Libano” e riconosciuto come Dottore della Chiesa. È ricordato per aver scritto inni di grande bellezza poetica e profonda devozione dedicati a Maria Vergine. Questa giornata rende omaggio alle sue liriche e alla sua intensa venerazione verso la Vergine Maria.

Oggi ricordiamo Sant’Efrem il Siro, il “cedro del Libano” e Dottore della Chiesa, che ha dedicato alla Vergine Maria inni di straordinaria bellezza poetica e profonda devozione. Nato a Edessa intorno al 306, Sant’Efrem il Siro fu un diacono straordinario che scelse di mettere la bellezza della poesia e del canto al servizio del Vangelo. Esercitò un’intensa attività pastorale soprattutto mediante il canto e la lirica. La sua peculiarità fu proprio quella di riuscire a conciliare sapientemente teologia e poesia. Secondo gli antichi, scrisse oltre 3 milioni di versi. A lui si fa risalire l’invenzione del canto antifonale. La figura della Beata Vergine Maria e il mistero eucaristico sono al centro delle sue opere. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 9 giugno, Sant’Efrem il Siro: le sue lodi bellissime a Maria Vergine

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9 Giugno 2026 – Sant'Efrem il Siro – Vangelo del Giorno (sale e luce)

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