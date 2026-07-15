alla ricerca dei canoni di bellezza della grecia antica nel film odissea

Possono Circe, potente maga, Calipso, immortale ninfa, la Dea Atena, Elena di Troia, Penelope e la sua serva Melanto, trasformarsi in icone di bellezza contemporanee? Sì, è la risposta e lo hanno già fatto. Il film Odissea ( The Odissey ) di Christopher Nolan uscirà solo domani 16 luglio nelle sale ma le sue première, in giro per il mondo, hanno già dato un assaggio di cosa sarà la bellezza femminile. Il poema epico di Omero mette al centro protagoniste femminili formidabili e indimenticabili. Sia per la loro storia, il loro carattere e le loro imprese, sia per la loro estetica. Nel 2026, dopo l’uscita del film, si risentirà molto di questa influenza puramente classica. 🔗 Leggi su Amica.it

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Peraltro, basta fare un'analisi storica su come intendessero i greci la bellezza e qual è l'esatto significato di bianche braccia. Nella cultura greca antica, la bellezza era associata alla bianchezza della pelle. Più questa era pallida, quasi eterea, e più la donna x.com