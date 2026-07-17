Un film con un budget di 250 milioni di dollari ha visto un cast stellare, tra cui Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Charlize Theron, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson e John Leguizamo. La produzione è stata molto attenta ai dettagli, portando sullo schermo scene spettacolari e coerenti. La pellicola ha richiesto un impegno notevole sia dal punto di vista economico che artistico, coinvolgendo numerosi professionisti del settore.

Duecentocinquanta milioni di dollari di budget, un cast clamoroso con Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Charlize Theron, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson, John Leguizamo e tanti altri. L’attesissimo Odissea di Christopher Nolan è senza dubbio il film dell’estate. Sono mesi che ne sentiamo parlare, tra le fastidiose polemiche sollevate da Elon Musk sul colore della pelle di Elena di Troia e la più spinosa questione dell’aver girato alcune sequenze nel Sahara Occidentale occupato. Ora finalmente possiamo scoprire com’è. Per essere un film di quasi tre ore fila via abbastanza liscio. Di sicuro non ci si annoia. La sceneggiatura è ben concepita. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Odissea è un filmone coerente e spettacolare

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LOdissea di Nolan non mi Convince PER NIENTE

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Odissea di Nolan, il nuovo trailer è spettacolare: viaggio epico tra mostri e dèi

Trevisani attacca Allegri: “Scelta Napoli poco coerente”Trevisani critica la decisione di Allegri di allenare il Napoli, definendola poco coerente.

Temi più discussi: NON CERCATE GLI DEI NEGLI UOMINI. FORSE QUESTO IL MESSAGGIO DELL’ODISSEA SECONDO NOLAN. E DI COLPO SONO TUTTI GRECISTI; La guerra, le promesse non mantenute e gli dei che non vanno cercati negli uomini: la recensione di Odissea, il film con cui Nolan supera sé stesso; Ulisse è fra noi: l’Odissea rappresentata nei film; Odissee, gli adattamenti del capolavoro.

Odissea è un filmone coerente e spettacolareLe licenze che si è preso Christopher Nolan non passeranno però inosservate a chi è cresciuto con una cultura classica Leggi ... internazionale.it

Filmone, ma gli manca qualcosa. Tutta la sequenza nella grotta di Polifemo è da accademia, la migliore del film x.com

Come hanno accolto l' Odissea di Nolan le recensioni dei critici di mezzo mondoSu Rotten Tomatoes il film ha esordito con il punteggio più alto della carriera del regista, sopra Oppenheimer e Il cavaliere oscuro. Ma il dubbio è inevitabile: stiamo applaudendo il film o l'ultimo ... vanityfair.it