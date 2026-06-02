Trevisani critica la decisione di Allegri di allenare il Napoli, definendola poco coerente. La scelta dell’allenatore toscano è stata annunciata di recente e ha suscitato reazioni contrastanti nel mondo del calcio. Nessuna altra informazione sulle motivazioni o sulle reazioni ufficiali è stata comunicata. La decisione di Allegri di passare alla guida del club partenopeo è stata ufficializzata, ma continua a dividere opinioni pubbliche e addetti ai lavori.

La scelta di Massimiliano Allegri per la panchina del Napoli continua a generare discussioni. Tra le voci più critiche c’è quella di Riccardo Trevisani, che ha analizzato la decisione di Aurelio De Laurentiis e il cambio di direzione rispetto alla pista Vincenzo Italiano. Il giornalista, intervenuto a Cronache di Spogliatoio nel corso di Fontana di Trevi, ha messo in evidenza soprattutto un punto: la distanza tecnica tra i due allenatori valutati dal Napoli. Da una parte Italiano, legato a un calcio fatto di ritmo, pressione e utilizzo degli esterni. Dall’altra Allegri, profilo di maggiore esperienza ma con un’idea di gioco molto diversa. Secondo Trevisani, De Laurentiis cercava da tempo un allenatore di grande nome. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Forzazzurri.net - Trevisani attacca Allegri: “Scelta Napoli poco coerente”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ROCCHI E LE DESIGNAZIONI PRO INTER: SI RISCHIA DAVVERO UNA NUOVA CALCIOPOLI

Notizie e thread social correlati

Trevisani boccia Allegri: scelta conservativa per il NapoliTrevisani critica la decisione di Allegri di adottare un modulo conservativo contro il Napoli.

Napoli-Milan, Trevisani: “La sensazione è che Allegri volesse portare a casa un pareggio”Al termine della partita tra Napoli e Milan, Riccardo Trevisani ha commentato che, secondo lui, l’allenatore del Milan pareva preferire ottenere un...

Temi più discussi: SportMediaset: Allegri riparte da Napoli Video; SportMediaset: Fabregas contro Zanetti Video; Riccardo Trevisani ritiene che Vincenzo Italiano fosse una scelta migliore di Massimiliano Allegri per il Napoli.; Trevisani su Allegri: Gioca un calcio terrificante. Fai risolvere Italiano per poi non prenderlo.

Trevisani: Napoli scorretto con Italiano! Svincolato e pronto a firmare, ADL inelegante!Riccardo Trevisani sottolinea la confusione e la correttezza di Aurelio De Laurentiis nella trattativa con Vincenzo Italiano, avendo preso poi Max Allegri Il giornalista Riccardo Trevisani, ... tuttonapoli.net

Calciomercato Napoli, il 'balletto' tra Allegri e Italiano continua: attesa per la scelta finale di De LaurentiisDopo la separazione tra il tecnico siciliano e il Bologna, ora il patron azzurro ha tutti gli elementi necessari per prendere una decisione definitiva sul successore di Conte ... napolitoday.it