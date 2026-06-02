Trevisani attacca Allegri | Scelta Napoli poco coerente

Da forzazzurri.net 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Trevisani critica la decisione di Allegri di allenare il Napoli, definendola poco coerente. La scelta dell’allenatore toscano è stata annunciata di recente e ha suscitato reazioni contrastanti nel mondo del calcio. Nessuna altra informazione sulle motivazioni o sulle reazioni ufficiali è stata comunicata. La decisione di Allegri di passare alla guida del club partenopeo è stata ufficializzata, ma continua a dividere opinioni pubbliche e addetti ai lavori.

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La scelta di Massimiliano Allegri per la panchina del Napoli continua a generare discussioni. Tra le voci più critiche c’è quella di Riccardo Trevisani, che ha analizzato la decisione di Aurelio De Laurentiis e il cambio di direzione rispetto alla pista Vincenzo Italiano. Il giornalista, intervenuto a Cronache di Spogliatoio nel corso di Fontana di Trevi, ha messo in evidenza soprattutto un punto: la distanza tecnica tra i due allenatori valutati dal Napoli. Da una parte Italiano, legato a un calcio fatto di ritmo, pressione e utilizzo degli esterni. Dall’altra Allegri, profilo di maggiore esperienza ma con un’idea di gioco molto diversa. Secondo Trevisani, De Laurentiis cercava da tempo un allenatore di grande nome. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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