Secondo un’indagine di Cambridge, la posizione reale di Itaca, l’isola associata a Ulisse, potrebbe essere diversa da quella tradizionalmente considerata. La scoperta arriva in seguito all’uscita del nuovo film di Christopher Nolan, intitolato “Odissea”, che ha riacceso l’interesse per il poema omerico e la sua ambientazione. Gli studiosi continuano a discutere sulla collocazione geografica di Itaca, senza tuttavia giungere a una conclusione definitiva.

L’uscita al cinema del nuovo film Christopher Nolan, “Odissea”, ha riportato l’attenzione sul poema omerico, con gli studiosi che continuano a interrogarsi su dove si trovi esattamente Itaca, la patria di Ulisse. Secondo una nuova ricerca, l’isola non si troverebbe dove abbiamo sempre pensato ma. E’ corsa ai biglietti per andare a vedere la nuova pellicola diretta da Christopher Nolan, “Odissea”, basata sull’omonimo poema epico di Omero e che vede tra i protagonisti attori dal calibro di Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Zendaya e Charlize Theron. L’uscita del film ha riportato l’attenzione su Itaca. Dove si trova il regno di Ulisse? Abbiamo sempre creduto che l’Itaca di Ulisse fosse l’isola greca che ancora oggi porta questo nome ma, invece, secondo nuovi studi, pare che non sia così. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Odissea, dove si trovava (davvero) Itaca? Non è dove pensiamo, lo dice Cambridge

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L'Odissea di Omero - Ep 1 - Il Difficile Ritorno di Ulisse

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