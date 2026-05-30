Francesco Totti non ha partecipato alla prima comunione della figlia Isabel, che si è tenuta nei giorni scorsi con la presenza della famiglia materna. La sua assenza è stata confermata e non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni. La cerimonia si è svolta senza di lui, e la famiglia materna ha condiviso le immagini della giornata. Totti non è stato presente tra i partecipanti alla cerimonia religiosa.

Isabel Totti nei giorni scorsi ha festeggiato la sua prima comunione circondata dall’affetto della famiglia materna. Alla cerimonia erano presenti la mamma Ilary Blasi, il compagno di lei Bastian Muller, oltre ai fratelli Chanel e Christian e ad altre persone care. Le immagini condivise sui social raccontano un clima sereno, ma allo stesso tempo mettono in evidenza un’assenza che non è passata inosservata: quella del padre Francesco Totti. Ilary Blasi, Bastian Muller, Christian, Chanel alla comunione di Isabel Totti (Instagram) Francesco Totti si trova infatti alle Maldive per una vacanza di inizio estate insieme alla compagna Noemi Bocchi e ai figli di lei nati dalla precedente relazione con Mario Caucci. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Perché Francesco Totti era assente alla comunione della figlia Isabel: dove si trovava davvero

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