Forse l’Itaca dell’Odissea non era l’odierna isola di Itaca

Una teoria suggerisce che l’isola di Itaca potrebbe essere in realtà una penisola con un nome diverso oggi. Secondo alcuni studi letterari e geologici, nel primo libro dell’Odissea Telemaco incontra un uomo chiamato Mente, che afferma di essere capo dei Tafi, un popolo di mercanti e navigatori. Questa figura e questa descrizione sono state interpretate come possibili indizi sulla vera collocazione geografica dell’isola.

Bensì una penisola che oggi ha un altro nome: secondo una teoria che circola da anni ci sarebbero varie prove letterarie e geologiche Nel primo libro dell’Odissea il figlio di Odisseo, Telemaco, incontra a Itaca un uomo che si chiama Mente e dice di essere capo dei Tafi, un popolo di mercanti navigatori. Non sa che in realtà è la dea Atena, mitica fondatrice di Atene e unica divinità protagonista del racconto. Quindi gli chiede: «su quale nave sei giunto e perché i marinai ti hanno portato a Itaca, e chi sono? Certo non sei venuto a piedi fin qui». Mente risponde che è arrivato navigando per il mare insieme ai suoi compagni e alla sua nave. Né Telemaco né Mente dicono esplicitamente che Itaca sia un’isola, ma le parole di questo passaggio e di molti altri nel poema lo fanno intendere. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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La VERA Storia di ULISSE e l'Odissea Parte 1/2 | Penelope, Polifemo, Circe, le Sirene

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