Odissea contiene una delle sequenze più inquietanti mai girate da Christopher Nolan, che mostra quanto il regista sappia padroneggiare il linguaggio dell'horror e alimenta la curiosità su un possibile film del genere in futuro. Christopher Nolan ha costruito la sua carriera attraversando generi molto diversi tra loro: ha ridefinito il cinecomic con la trilogia de Il Cavaliere Oscuro, ha firmato blockbuster di fantascienza come Inception e Interstellar, ha raccontato la guerra in Dunkirk e oggi porta sul grande schermo il poema epico di Omero con Odissea. Eppure, all'interno del suo ultimo film, c'è una sequenza che lascia intravedere un territorio che il regista non ha ancora esplorato fino in fondo: l'horror. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Odissea dimostra con una scena che Christopher Nolan è pronto per l'horror: sarà il suo prossimo film?

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Helen of Troy scene from The Odyssey, Christopher Nolan

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