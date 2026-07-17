Odissea dimostra con una scena che Christopher Nolan è pronto per l' horror | sarà il suo prossimo film?

Da movieplayer.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Odissea contiene una delle sequenze più inquietanti mai girate da Christopher Nolan, che mostra quanto il regista sappia padroneggiare il linguaggio dell'horror e alimenta la curiosità su un possibile film del genere in futuro. Christopher Nolan ha costruito la sua carriera attraversando generi molto diversi tra loro: ha ridefinito il cinecomic con la trilogia de Il Cavaliere Oscuro, ha firmato blockbuster di fantascienza come Inception e Interstellar, ha raccontato la guerra in Dunkirk e oggi porta sul grande schermo il poema epico di Omero con Odissea. Eppure, all'interno del suo ultimo film, c'è una sequenza che lascia intravedere un territorio che il regista non ha ancora esplorato fino in fondo: l'horror. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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