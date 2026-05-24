Idea Kean per la Roma i giallorossi pensano ad uno scambio | CM
La Roma valuta un possibile scambio con la Fiorentina coinvolgendo Moise Kean. Il centravanti viola, destinato a lasciare la squadra al termine della stagione, è al centro delle trattative. La società giallorossa starebbe considerando questa opzione come parte delle strategie di mercato per rinforzare l’attacco, ma non sono stati ancora definiti dettagli ufficiali o accordi.
Spunta il nome di Moise Kean per la Roma in vista della prossima stagione con il centravanti della Fiorentina che appare destinato a salutare i vola alla fine del campionato. Roma, spunta Kean per l’attacco (Ansa Foto) – calciomercato.it Molto dipenderà da quello che sarà il risultato della partita di Verona e dell’ eventuale accesso alla Champions League da parte della squadra allenata da Gasperini, da sempre grande estimatore dell’attaccante classe 2000. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, se la Roma dovesse riuscire a centrare l’accesso tra le prime quattro, la società giallorossa potrebbe provare l’assalto all’attaccante della nazionale italiana. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
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