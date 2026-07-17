Nella giornata di ieri, 40 conducenti di monopattini sono stati multati dalla polizia locale per aver violato l’obbligo di assicurazione. È entrato in vigore il nuovo decreto che obbliga i possessori di monopattini a sottoscrivere una polizza di responsabilità civile, simile a quella richiesta per auto e moto. I controlli sono stati effettuati durante le verifiche di routine, e le multe sono state applicate a chi non aveva con sé la copertura assicurativa richiesta.

Sono stati 40 i conducenti di monopattini multati dalla polizia locale nella giornata di ieri, giorno di debutto dell’obbliggo di sottoscrivere e di portare con sé sulla tavoletta elettrica una polizza assicurativa per la responsabilità civile del tutto analoga a quelle che si sottoscrivono per auto, moto e mezzi pesanti. Nel dettaglio i monopattini fermati e controllati dalla polizia locale sono stati 139, quelli sanzionati sono stati quasi la metà: 68 per l’esattezza. Alle 40 multe comminate per il mancato rispetto dell’obbligo di assicurazione (1 su 3) se ne sono aggiunte 15 per guida senza casco, altre 12 per la mancanza di targa sul veicolo – targa ormai necessaria per effetto della nuova legge –, una sanzione è stata elevata perché il conducente trasportava un passeggero e, infine, le 33 sanzioni per la sosta irregolare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Obbligo di assicurazione sui monopattini: multato 1 su 3

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Da oggi obbligo di targa e assicurazione per i monopattini!

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