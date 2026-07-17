Nuovo ricorso contro Città 30 | Il limite è ideologico | in 9 strade su 10 già non c’erano incidenti
Secondo un ricorso, più del 90% delle strade interessate dal limite di 30 kmh non hanno registrato incidenti negli ultimi sette anni, dal 2018 al 2024. La stessa analisi evidenzia che in 9 strade su 10 non si sono verificati incidenti durante questo periodo. L’obiettivo è contestare l’imposizione del limite, definendolo come un provvedimento di natura ideologica.
Bologna, 17 luglio 2026 – “Più del 90% dei tratti di strada che verrebbero posti ai 30 chilometri all’ora riscontra un’incidentalità negli ultimi sette anni, dal 2018 al 2024, pari a zero. Zero incidenti, zero feriti, zero morti ”. Fratelli d’Italia non ha dubbi. Città 30 non s’ha da fare, né domani, né mai, citando Alessandro Manzoni. Ecco così ecco un altro ricorso, sempre attraverso un tassista, questa volta straordinario e non al Tar, andando direttamente al presidente del Consiglio di Stato (ex ricorso straordinario al presidente della Repubblica, ndr). https:www.ilrestodelcarlino.itvideobologna-citta-30-nuovo-progetto-pilota-nel-quartiere-navile-per-strade-piu-sicure-e-vivibili-o9it02oz Un altro ricorso targato Fratelli d’Italia: “Città 30 una forzatura ideologica”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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