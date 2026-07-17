Nuovo ricorso contro Città 30 | Il limite è ideologico | in 9 strade su 10 già non c’erano incidenti

Notizia in breve

Secondo un ricorso, più del 90% delle strade interessate dal limite di 30 kmh non hanno registrato incidenti negli ultimi sette anni, dal 2018 al 2024. La stessa analisi evidenzia che in 9 strade su 10 non si sono verificati incidenti durante questo periodo. L’obiettivo è contestare l’imposizione del limite, definendolo come un provvedimento di natura ideologica.