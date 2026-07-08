In città, dopo l’implementazione di ’Bologna Città 30’, si registrano aumenti nei morti e nei feriti, secondo i dati attuali. Gli ultimi numeri indicano che, a breve termine, la misura non ha ridotto incidenti o vittime. Gli esperti sottolineano che per valutare l’efficacia bisogna attendere almeno 5-10 anni, ma al momento i dati mostrano un incremento di incidenti rispetto al passato.

Bologna, 8 luglio 2026 – Per capire il reale effetto di ’Bologna Città 30’ bisogna guardare i numeri sul lungo periodo, 5-10 anni ”. No, “i numeri ci dicono che ‘Bologna Città 30’ è fallita: sono aumentati i morti e i feriti ”. Botta e risposta tra centrosinistra e centrodestra in commissione regionale sui numeri dei primi sei mesi del 2025 annunciati da viale Aldo Moro con un’informativa del presidente dell’Osservatorio per la sicurezza stradale della Regione Emilia-Romagn a, rilevati dalla Polizia Locale e certificati dall’Istat. I dati sono sia a livello provinciale che di capoluogo e tengono conto del numero di incidenti, morti e feriti, rapportandoli al 2024. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Città 30 e incidenti, nuovo scontro: “Presto per dire che la misura funzioni”

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