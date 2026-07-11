Dopo una fase sperimentale di sei mesi, da gennaio 2024 Bologna ha scelto di andare a 30 all’ora. La ‘Città 30’ ha imposto il limite di velocità al ribasso in oltre il 75% delle strade urbane dove, solitamente, si procede a 50. Dopo uno stop di qualche mese a causa di una sentenza del Tar, che aveva congelato la misura per imprecisione tecniche, il progetto è ripartito. "La ‘fase due’ concentra sul consolidamento e sulla cura dello spazio pubblico – spiega l’assessore Campaniello –. I dati ci stanno dando ragione: riduzione dell’incidentalità grave, calo della velocità media senza bloccare la città e un aumento di ciclabilità e pedonalità. In futuro, questa misura evolverà con più interventi strutturali: non solo cartelli e sanzioni, ma ‘strade scolastiche’ e moderazione del traffico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ’Città 30’ accelera. Il limite al ribasso è la normalità

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