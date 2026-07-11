’Città 30’ accelera Il limite al ribasso è la normalità
Da gennaio 2024, in città si viaggia a 30 all’ora su oltre il 75% delle strade urbane, rispetto ai precedenti limiti di 50 kmh. La decisione segue una fase sperimentale durata sei mesi. La riduzione della velocità interessa le strade dove si circolava abitualmente a 50 kmh, con l’obiettivo di limitare la velocità massima in aree urbane.
Dopo una fase sperimentale di sei mesi, da gennaio 2024 Bologna ha scelto di andare a 30 all’ora. La ‘Città 30’ ha imposto il limite di velocità al ribasso in oltre il 75% delle strade urbane dove, solitamente, si procede a 50. Dopo uno stop di qualche mese a causa di una sentenza del Tar, che aveva congelato la misura per imprecisione tecniche, il progetto è ripartito. "La ‘fase due’ concentra sul consolidamento e sulla cura dello spazio pubblico – spiega l’assessore Campaniello –. I dati ci stanno dando ragione: riduzione dell’incidentalità grave, calo della velocità media senza bloccare la città e un aumento di ciclabilità e pedonalità. In futuro, questa misura evolverà con più interventi strutturali: non solo cartelli e sanzioni, ma ‘strade scolastiche’ e moderazione del traffico. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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