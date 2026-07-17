Nuovo deliro di Carotenuto | Il governo mandante morale dell’attentato a Ranucci

Da ilgiornale.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dario Carotenuto, deputato del Movimento 5 Stelle, insiste nel suo commento e non ha fatto marcia indietro. Nonostante le recenti evidenze emerse negli ultimi giorni, continua a definire il governo come “mandante morale” dell’attentato subito da Sigfrido Ranucci. La sua posizione rimane invariata, e non ha fornito nuove spiegazioni o chiarimenti sulla sua affermazione.

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Dario Carotenuto non ritratta. Anzi, nonostante gli elementi emersi negli ultimi giorni, il deputato del Movimento 5 Stelle continua a indicare il governo come "mandante morale" dell’ attentato ai danni di Sigfrido Ranucci. Un’accusa pesantissima, formulata inizialmente in un post pubblicato dopo l’esplosione e ora ribadita in un’intervista all’ Adnkronos. "Io quella cosa la ribadirei anche oggi", ha affermato l’ex componente della Commissione parlamentare di Vigilanza Rai. Carotenuto non sembra dunque intenzionato a fare passi indietro neppure davanti all’ipotesi, emersa nelle ricostruzioni sul caso, che Valter Lavitola possa aver concepito... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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