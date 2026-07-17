Nuovo deliro di Carotenuto | Il governo mandante morale dell’attentato a Ranucci

Notizia in breve

Dario Carotenuto, deputato del Movimento 5 Stelle, insiste nel suo commento e non ha fatto marcia indietro. Nonostante le recenti evidenze emerse negli ultimi giorni, continua a definire il governo come “mandante morale” dell’attentato subito da Sigfrido Ranucci. La sua posizione rimane invariata, e non ha fornito nuove spiegazioni o chiarimenti sulla sua affermazione.