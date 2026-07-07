Valter Lavitola, noto come faccendiere, è stato messo sotto indagine nel procedimento riguardante l’attentato a un giornalista. Nei giorni scorsi sono state eseguite misure cautelari contro tre uomini e una donna, considerati gli esecutori materiali dell’attacco. Lavitola è sospettato di essere il mandante dell’episodio, ma al momento non ci sono ulteriori dettagli sul suo ruolo.

Il faccendiere Valter Lavitola è indagato nel procedimento sull’ attentato a Sigfrido Ranucci, per il quale nei giorni scorsi sono state eseguite misure cautelari nei confronti di tre uomini e una donna, ritenuti gli esecutori materiali. L’ipotesi è che Lavitola sia il mandante, in concorso con un’altra persona. Le prove a supporto al momento sono al vaglio e non sono state chieste misure cautelari. Lavitola è stato oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma e Frascati, nel corso della quale gli sono stati sequestrati smartphone e pc. Sigfrido Ranucci (Imagoeconomica). Chi è il faccendiere Valter Lavitola. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Chi è Valter Lavitola, sospettato di essere il mandante dell’attentato a Ranucci

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