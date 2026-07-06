La Procura di Roma ha aperto un'indagine e effettuato una perquisizione nei confronti di un ex editore e imprenditore, coinvolto nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci, avvenuto a Pomezia lo scorso ottobre. L'inchiesta riguarda anche un'indagine sulla figura del mandante dell'attentato. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalla procura senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sui motivi dell'azione legale.

Nuovo colpo di scena nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci: dello scorso ottobre a Pomezia: la Procura di Roma ha disposto l'indagine e la perquisizione a carico dell'ex editore e imprenditore Valter Lavitola. Sotto l'auto di famiglia parcheggiata davanti all'abitazione del giornalista e conduttore di Report. La perquisizione è stata eseguita dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma e Frascati su disposizione dei pm capitolini. L'ipotesi degli inquirenti è che Lavitola possa essere stato il mandante dell'attentato dinamitardo e alla ricerca di riscontri sono stati sequestrati telefoni e pc che ora verranno analizzati. Un... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sigfrido Ranucci, indagato Valter Lavitola: "Il mandante dell'attentato"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Attentato a Sigfrido Ranucci, indagato Valter Lavitola: «È il presunto mandante»

Notizie e thread social correlati

Attentato a Sigfrido Ranucci, indagato Valter Lavitola: «È il presunto mandante»Valter Lavitola è indagato per l’attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto lo scorso ottobre a Roma.

Attentato a Sigfrido Ranucci, Valter Lavitola indagato come presunto mandante della bombaValter Lavitola è indagato come presunto mandante dell’attentato con bomba contro Sigfrido Ranucci, avvenuto a Roma nell’ottobre scorso.

Argomenti più discussi: Attentato a Sigfrido Ranucci: indagati legati al clan Cava ma per i pm la camorra non c’entra; Chi sono le quattro persone arrestate per l'attentato a Ranucci e quali sono le accuse contro di loro.

L'imprenditore ed ex giornalista-editore Valter Lavitola è indagato nel procedimento sull'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Roma. In base a quanto si apprende, Lavitola è stato oggetto di una perquisizione da parte dei carabinieri del N x.com

Attentato a Ranucci: indagato Valter Lavitola, è il presunto mandante reddit

Attentato a Ranucci, indagato l'imprenditore Valter Lavitola. È il presunto mandante. Sequestrati cellulari e pcL'imprenditore ed ex giornalista-editore Valter Lavitola è indagato nel procedimento sull'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Roma. In base a quanto ... ilmattino.it

Attentato a Ranucci, indagato Valter Lativola come presunto mandanteIl ristoratore ed ex giornalista Valter Lavitola è indagato nell’inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto, nell'ottobre scorso, davanti ... lapresse.it