Dal 16 agosto 2026, i prezzi degli abbonamenti DAZN subiranno un incremento sui piani Full e Family. Gli altri piani, come Sports, Goal e MyClubPass, manterranno le tariffe attuali. L’azienda ha comunicato la modifica attraverso un aggiornamento del listino, senza specificare l’entità precisa dell’aumento. L’aumento interesserà gli utenti già iscritti e quelli che decideranno di sottoscrivere un nuovo abbonamento.

DAZN aggiorna il listino per gli abbonati: aumentano i piani Full e Family dal 16 agosto 2026, mentre Sports, Goal e MyClubPass restano invariati. Dopo oltre due anni di tariffe invariate per i vecchi abbonati, DAZN ha ufficializzato una rimodulazione dei prezzi che, a partire dal 16 agosto 2026, uniformerà i costi dei piani Full e Family per l’intera base utenti. Si tratta di una scelta strategica che riflette l’evoluzione. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - DAZN aumenta i prezzi dal 16 agosto: ecco quanto costeranno i piani Full e Family

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