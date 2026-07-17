Nuove sanzioni contro Cuba nella sua crisi più profonda

A inizio luglio, Cuba ha subito un nuovo blackout che ha lasciato senza energia il paese. La mancanza di corrente ha coinvolto vaste aree e durato diverse ore. L’Unione elettrica, l’azienda statale responsabile della distribuzione, ha comunicato guasti tecnici persistenti. La crisi energetica si aggrava con frequenti interruzioni, aggravando la situazione sociale e sanitaria. Le autorità hanno annunciato interventi, ma i problemi di approvvigionamento energetico continuano.

All’inizio di luglio Cuba è rimasta ancora una volta senza elettricità. L’Unione elettrica, l’azienda statale che gestisce la produzione e la distribuzione dell’energia sull’isola, ha annunciato la “disconnessione totale” del sistema nazionale, mentre una centrale a gas a Jaruco, a est dell’Avana, riprendeva lentamente a funzionare, scrive il Miami Herald. È la terza interruzione in pochi giorni, e ogni volta è peggio di prima. La mancanza di combustibile dovuta al blocco petrolifero imposto dall’amministrazione Trump pesa in modo insostenibile su una rete già vecchia e fatiscente. Con le riserve azzerate non solo è impossibile affrontare i momenti di maggior carico, ma anche consentire alla rete di rimettersi in funzione in fretta dopo un’interruzione. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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