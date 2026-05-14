Trump stringe l’assedio a Cuba | nuove sanzioni contro il cuore economico del regime
Gli Stati Uniti hanno annunciato nuove sanzioni contro il colosso statale cubano che rappresenta oltre il 40% dell’economia dell’isola. Le misure prevedono la sospensione dei rapporti con la capitale entro il 5 giugno. La mossa si inserisce in un’azione più ampia volta a colpire il cuore economico del regime, con l’obiettivo di esercitare pressione sulla regione. La decisione è stata comunicata ufficialmente e segue un percorso di restrizioni già avviato in passato.
Nello scontro fra Cuba e Donald Trump si è aperto un nuovo capitolo e l’amministrazione statunitense ha imposto l’ennesimo pacchetto di sanzioni all’isola caraibica. Washington questa volta ha colpito le imprese straniere che lavorano con L'Avana e che entro il 5 giugno dovranno chiudere ogni tipo di transazione con il consorzio Gaesa, Grupo de admnistración empresarial sociedad anónima, l’ente statale cubano che gestisce oltre il 40% dell’economia dell’isola e ha un patrimonio stimato superiore ai 18 miliardi di dollari. Gaesa è nato a metà degli anni Novanta, dopo il crollo del blocco sovietico, ed è stato fondamentale per mantenere in piedi la sempre traballante economia cubana. 🔗 Leggi su Laverita.info
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?? NON POSSONO TOCCARE IL SOLE. RACCOLTA FONDI PER CUBA Doniamo ora. Inviamo energia. Salviamo vite. Negli ultimi mesi Trump ha intensificato il blocco economico che da decenni stringe Cuba, tagliando di fatto energia e combustibili. Una - Facebook facebook