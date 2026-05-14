Gli Stati Uniti hanno annunciato nuove sanzioni contro il colosso statale cubano che rappresenta oltre il 40% dell’economia dell’isola. Le misure prevedono la sospensione dei rapporti con la capitale entro il 5 giugno. La mossa si inserisce in un’azione più ampia volta a colpire il cuore economico del regime, con l’obiettivo di esercitare pressione sulla regione. La decisione è stata comunicata ufficialmente e segue un percorso di restrizioni già avviato in passato.

Nello scontro fra Cuba e Donald Trump si è aperto un nuovo capitolo e l’amministrazione statunitense ha imposto l’ennesimo pacchetto di sanzioni all’isola caraibica. Washington questa volta ha colpito le imprese straniere che lavorano con L'Avana e che entro il 5 giugno dovranno chiudere ogni tipo di transazione con il consorzio Gaesa, Grupo de admnistración empresarial sociedad anónima, l’ente statale cubano che gestisce oltre il 40% dell’economia dell’isola e ha un patrimonio stimato superiore ai 18 miliardi di dollari. Gaesa è nato a metà degli anni Novanta, dopo il crollo del blocco sovietico, ed è stato fondamentale per mantenere in piedi la sempre traballante economia cubana. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Trump stringe l’assedio a Cuba: nuove sanzioni contro il cuore economico del regime

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