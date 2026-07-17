La bozza della nuova legge sul cinema e l’audiovisivo è in fase avanzata e dovrebbe essere presentata alla Commissione VII della Camera il 21 luglio. La discussione in aula è prevista per il 31 luglio. Il testo unificato è in arrivo, ma il ministro coinvolto ha accumulato alcuni ritardi nel percorso.

Da più fonti, emerge la conferma che lo stato di avanzamento della nuova legge sul cinema e l’audiovisivo è a buon punto: si prevede che martedì prossimo 21 luglio la versione evoluta della bozza venga sottoposta all’approvazione della Commissione VII della Camera, e la discussione in Aula è stata calendarizzata per venerdì 31 luglio. Senza dubbio si tratta di un motivo di soddisfazione – e finanche orgoglio – per il Presidente della Commissione Cultura Federico Mollicone, perché pochi erano veramente convinti che sarebbe stato possibile addivenire ad un “testo unificato” ovvero condiviso da parte della maggioranza e delle opposizioni. Basti... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nuova legge sul cinema: testo unificato in arrivo, ma il ministro Giuli accumula ritardi

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