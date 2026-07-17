La nuova Lancia Delta prevista per il 2028 potrebbe tornare anche con motore termico, secondo le ultime indiscrezioni. La casa automobilistica sta valutando diverse opzioni di propulsione, senza confermare ufficialmente quale versione sarà disponibile al lancio. La Delta, che aveva smesso di essere prodotta nel passato, ritornerà nel segmento delle compatte, con possibili varianti ibride ed elettriche. Al momento, non sono stati rilasciati dettagli ufficiali sui motori che equipaggeranno il modello.

Il ritorno della Lancia Delta nel 2028 è uno dei progetti più attesi del panorama automobilistico italiano. Sebbene nei piani iniziali di Stellantis la vettura dovesse rinascere esclusivamente elettrica, il recente cambio di rotta del gruppo verso una strategia multi-energia ha riacceso la speranza di vedere una Delta HF spinta (anche) da un motore termico elettrificato. Ecco come potrebbe essere configurata, a livello tecnico e di design, una ipotetica Lancia Delta HF termicaibrida. 1. Il Cuore Meccanico: Come ricreare la trazione “Integrale”. Sulla piattaforma STLA Medium (la stessa della nuova Lancia Gamma 2026), Stellantis ha la flessibilità per alloggiare propulsori termici con tecnologia ibrida. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Lancia Delta 2028: la HF sarà anche termica?

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Nuova Lancia Delta 2026.

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