Elettrica compatta e accessibile a tutti Stellantis lancia la E-Car Sarà costruita dal 2028 a Pomigliano
Stellantis annuncia il lancio di una nuova auto elettrica compatta, pensata per essere economica e accessibile a un ampio pubblico. La vettura, definita “E-Car”, sarà prodotta a partire dal 2028 nello stabilimento di Pomigliano d’Arco. La decisione riguarda un modello interamente realizzato in Italia, senza riferimenti a veicoli provenienti da altri paesi. La presentazione ufficiale è avvenuta oggi, con dettagli sulla produzione e sulla strategia commerciale in corso.
Torino, 19 maggio 2026 – Un’auto elettrica, compatta economica e accessibile a tutti. No, non è una nuova vettura cinese, ma una macchina Made in Italy. Si chiamerà E-Car e sarà costruita da Stellantis (Fiat) nella fabbrica di Pomigliano d’Arco (Napoli). Stellantis lancia l’E-car: 100% elettrica. Stellantis ha annunciato il lancio dell'innovativo progetto E-Car, per un'auto elettrica compatta ed economicamente accessibile. L'inizio della produzione è previsto nel 2028 nello stabilimento di Pomigliano d'Arco. La "E" di E-Car sta per Europea, Emozione, Elettrica ed Ecosostenibile. Questo segmento ad alto potenziale, destinato a essere prodotto... 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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Stellantis presenta E-Car: auto elettrica compatta e accessibile prodotta in Italia dal 2028Stellantis annuncia E-Car, la nuova auto elettrica compatta e a prezzi accessibili, con produzione a Pomigliano d'Arco dal 2028 per il mercato europeo. megamodo.com
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