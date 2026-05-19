Elettrica compatta e accessibile a tutti Stellantis lancia la E-Car Sarà costruita dal 2028 a Pomigliano

Stellantis annuncia il lancio di una nuova auto elettrica compatta, pensata per essere economica e accessibile a un ampio pubblico. La vettura, definita “E-Car”, sarà prodotta a partire dal 2028 nello stabilimento di Pomigliano d’Arco. La decisione riguarda un modello interamente realizzato in Italia, senza riferimenti a veicoli provenienti da altri paesi. La presentazione ufficiale è avvenuta oggi, con dettagli sulla produzione e sulla strategia commerciale in corso.

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Torino, 19 maggio 2026 – Un’auto elettrica, compatta economica e accessibile a tutti. No, non è una nuova vettura cinese, ma una macchina Made in Italy. Si chiamerà E-Car e sarà costruita da Stellantis (Fiat) nella fabbrica di Pomigliano d’Arco (Napoli). Stellantis lancia l’E-car: 100% elettrica. Stellantis ha annunciato il lancio dell'innovativo progetto E-Car, per un'auto elettrica compatta ed economicamente accessibile. L'inizio della produzione è previsto nel 2028 nello stabilimento di Pomigliano d'Arco. La "E" di E-Car sta per Europea, Emozione, Elettrica ed Ecosostenibile. Questo segmento ad alto potenziale, destinato a essere prodotto... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - “Elettrica, compatta e accessibile a tutti”. Stellantis lancia la E-Car. Sarà costruita dal 2028 a Pomigliano ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Il fallimento dellauto elettrica costa a Stellantis 22 MILIARDI... Sullo stesso argomento Stellantis: a Pomigliano partirà nel 2028 la nuova E-Car elettrica? Domande chiave Come farà Stellantis a rendere l'elettrico accessibile a tutti? Quali impatti avrà il progetto E-Car sull'occupazione in Campania?... Utilitarie elettriche a basso costo: Stellantis produrrà e-car dal 2028 a PomiglianoLa nascita di una nuova categoria di vetture utilitarie a basso costo, realizzate in Italia. Stellantis, a Pomigliano si produrranno le e-car dal 2028. Progetto innovativo per l'auto elettrica compatta economicamente accessibile #ANSA x.com Stellantis presenta E-Car: auto elettrica compatta e accessibile prodotta in Italia dal 2028Stellantis annuncia E-Car, la nuova auto elettrica compatta e a prezzi accessibili, con produzione a Pomigliano d'Arco dal 2028 per il mercato europeo. megamodo.com Elettrica, compatta e accessibile a tutti. Stellantis lancia la E-Car. Sarà costruita dal 2028 a PomiglianoL’Ad, Filosa: I clienti chiedono il ritorno di auto di piccole dimensioni dal design distintivo, prodotte con orgoglio in Europa, accessibili ed ecologiche. Reazioni positive dei sindacati ... quotidiano.net Nel 1981, la Mercedes-Benz sviluppò un prototipo per un'auto compatta a trazione posteriore chiamata 190E Compact Car (conosciuta anche come Stadtwagen o Auto di Città). reddit