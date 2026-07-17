novena per chiedere la potente intercessione di san charbel preghiera del terzo giorno

Nel terzo giorno della Novena a San Charbel, si ricorda il suo ritratto impresso dopo la morte, considerato un miracolo. La preghiera chiede la sua intercessione e la sua capacità di unire e guarire persone di diverse religioni. La devozione si concentra sulla richiesta di protezione e guarigione attraverso la figura del santo, noto per i suoi poteri miracolosi e la capacità di portare conforto a chi si rivolge a lui.

Proseguiamo la Novena a San Charbel scoprendo il mistero del suo unico e prodigioso ritratto impresso dopo la morte e la sua straordinaria capacità di unire e guarire fedeli di ogni religione. San Charbel Maklouf (1828-1898, Libano), appartenente all’Ordine Maronita, un gruppo di Monaci operanti anche in Libano. In quel luogo, precisamente ad Annaya, si venera il suo sepolcro che attira, ogni giorno, tantissimi fedeli da tutto il mondo. Questo cammino di preghiera e di approfondimento per nove giorni della vita di Charbel, possa essere l’occasione per scoprire la sua vicinanza e la sua potente intercessione presso Dio Padre. L’immagine di... 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

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