Novello cambia il business plan Raffica di modifiche burocratiche per far ripartire il cantiere
Il Comune di Cesena ha approvato diverse modifiche al business plan di Novello, con l’obiettivo di riattivare i lavori del cantiere. Le variazioni riguardano aspetti burocratici e finanziari, e sono state adottate in risposta alle richieste di aggiornamento da parte degli operatori. La decisione è stata comunicata durante un evento pubblico, mentre le autorità locali continuano a sostenere il progetto del Quartiere Novello. Nessuna data di riavvio dei lavori è stata ancora ufficializzata.
Proprio mentre alla Festa dell’Unità la Giunta comunale di Cesena riaffermava la fiducia nella realizzazione del Quartiere Novello come unica risposta possibile alla fame di alloggi destinati alla fascia economica medio-bassa delle famiglie cesenati, i consiglieri comunali venivano informati dall’assessore all’Urbanistica e Rigenerazione urbana, Cristina Mazzoni, che non sarà possibile realizzare l’intero progetto, e che per completare la realizzazione di quello che è stato abbandonato dall’impresa veronese Petas è necessario ripartire da capo. In sostanza per procedere alla ripresa dei lavori il Business Plan aggiornato nella seduta del Consiglio comunale dell’11 dicembre scorso prevede la rimodulazione del progetto architettonico con la revisione degli assetti relativi alle Unità minime di intervento 1 e 2. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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