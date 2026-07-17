novello cambia il business plan raffica di modifiche burocratiche per far ripartire il cantiere

Notizia in breve

Il Comune di Cesena ha approvato diverse modifiche al business plan di Novello, con l’obiettivo di riattivare i lavori del cantiere. Le variazioni riguardano aspetti burocratici e finanziari, e sono state adottate in risposta alle richieste di aggiornamento da parte degli operatori. La decisione è stata comunicata durante un evento pubblico, mentre le autorità locali continuano a sostenere il progetto del Quartiere Novello. Nessuna data di riavvio dei lavori è stata ancora ufficializzata.