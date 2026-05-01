L'attenzione degli allenatori di calcio per i piani di sviluppo e investimento si è manifestata più volte nel corso degli ultimi anni. Recentemente, l’attuale tecnico del Napoli ha ripreso a parlare della necessità di garanzie sugli investimenti effettuati dalla società per lo stadio e il centro sportivo di proprietà. La questione, che aveva già coinvolto altri allenatori in passato, torna di attualità in vista delle prossime decisioni sulla gestione degli impianti.

Conte stadio Napoli, è di nuovo la questione centrale: il tecnico è tornato alla carica e per restare vuole rassicurazioni sugli investimenti della SscNapoli in stadio e centro sportivo di proprietà. A quanto si legge, Conte è tornato alla carica: per restare vuole anche rassicurazioni sugli investimenti della SscNapoli in stadio e centro allentamenti di proprietà. Già nell’estate 2025 il mister salentino aveva posto come condizione della permanenza il business plan o, come avrebbe detto Rafa Benitez, “el proyecto”. Il tema Conte stadio Napoli non è nuovo: già nell’estate 2025 il mister aveva posto come condizione il business plan. Ecco, perché la piazza del Napoli è da ormai più di dieci anni ferma alla casella di partenza, tra allenatori che scalpitano e un dialogo tra società e Comune che non decolla(per usare un eufemismo).🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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Da Benitez a Conte, la fissa degli allenatori per il business plan

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