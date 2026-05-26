Investimenti giovani territorio | il business plan tradito della Ssc Bari

Da quotidianodipuglia.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il progetto della Ssc Bari si basa su una struttura societaria poco chiara e non formalizzata, con Presidente e altri ruoli principali senza un'organizzazione completa. La squadra ha subito un fallimento sportivo che, secondo fonti vicine, sarebbe legato a questa mancanza di stabilità e pianificazione. La società non ha ancora presentato un piano dettagliato di investimenti, sviluppo territoriale o giovani talenti, evidenziando problemi di gestione e di strategie a lungo termine.

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Il fallimento sportivo della Ssc Bari nasce nel modello organizzativo, prima che sul campo. Una struttura societaria mai definita, se non al vertice: Luigi De Laurentiis presidente, e poi il vuoto. I direttori sportivi e gli allenatori sono passati quasi alla velocità della luce (fatta eccezione per Mignani e Polito), non c'è mai stata un vera figura manageriale di raccordo tra la proprietà e l'area tecnica. Non a caso oggi si parla di un amministratore delegato o di un direttore generale. Meglio tardi che mai verrebbe da dire, ma l'impressione è che questa volta sia davvero troppo tardi. La frattura con la città appare insanabile. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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