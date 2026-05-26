Investimenti giovani territorio | il business plan tradito della Ssc Bari

Notizia in breve

Il progetto della Ssc Bari si basa su una struttura societaria poco chiara e non formalizzata, con Presidente e altri ruoli principali senza un'organizzazione completa. La squadra ha subito un fallimento sportivo che, secondo fonti vicine, sarebbe legato a questa mancanza di stabilità e pianificazione. La società non ha ancora presentato un piano dettagliato di investimenti, sviluppo territoriale o giovani talenti, evidenziando problemi di gestione e di strategie a lungo termine.