Investimenti giovani territorio | il business plan tradito della Ssc Bari
Il progetto della Ssc Bari si basa su una struttura societaria poco chiara e non formalizzata, con Presidente e altri ruoli principali senza un'organizzazione completa. La squadra ha subito un fallimento sportivo che, secondo fonti vicine, sarebbe legato a questa mancanza di stabilità e pianificazione. La società non ha ancora presentato un piano dettagliato di investimenti, sviluppo territoriale o giovani talenti, evidenziando problemi di gestione e di strategie a lungo termine.
Il fallimento sportivo della Ssc Bari nasce nel modello organizzativo, prima che sul campo. Una struttura societaria mai definita, se non al vertice: Luigi De Laurentiis presidente, e poi il vuoto. I direttori sportivi e gli allenatori sono passati quasi alla velocità della luce (fatta eccezione per Mignani e Polito), non c'è mai stata un vera figura manageriale di raccordo tra la proprietà e l'area tecnica. Non a caso oggi si parla di un amministratore delegato o di un direttore generale. Meglio tardi che mai verrebbe da dire, ma l'impressione è che questa volta sia davvero troppo tardi. La frattura con la città appare insanabile. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
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