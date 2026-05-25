Motor Valley Fest Due Giorni di Sport e Divertimento al Parco Novi Sad con il Gran Premio a Pedali
Il Gran Premio con auto a pedali per bambini e ragazzi dai 3 ai 14 anni, torna a far tappa a Modena in collaborazione con la manifestazione "TOGO" patrocinata dal Comune di Modena ed ufficialmente inserito nel programma del Motor Valley Fest.Il Gran Premio è organizzato da Ideas4U di Maja. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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