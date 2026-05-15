Torna il Mercato Straordinario al Parco Novi Sad

Da modenatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 17 maggio, dalle 7:00 alle 14:00, l’anello del Parco Novi Sad a Modena sarà nuovamente teatro del Mercato Straordinario, appuntamento tradizionale che si tiene ogni terza domenica del mese. L’evento è organizzato nel parco cittadino, attirando visitatori e commercianti che espongono prodotti di vario genere. L’iniziativa si svolge all’interno dell’area delimitata del parco, con l’obiettivo di offrire un momento di scambio e acquisti in un contesto aperto e pubblico.

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Domenica 17 maggio, dalle ore 7:00 alle 14:00, l'anello del Parco Novi Sad di Modena torna a ospitare l'appuntamento con il Mercato Straordinario della terza domenica del mese. Un'occasione ideale per godersi una passeggiata all'aria aperta e trascorrere la domenica mattina all'insegna dello. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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