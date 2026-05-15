Torna il Mercato Straordinario al Parco Novi Sad

Domenica 17 maggio, dalle 7:00 alle 14:00, l’anello del Parco Novi Sad a Modena sarà nuovamente teatro del Mercato Straordinario, appuntamento tradizionale che si tiene ogni terza domenica del mese. L’evento è organizzato nel parco cittadino, attirando visitatori e commercianti che espongono prodotti di vario genere. L’iniziativa si svolge all’interno dell’area delimitata del parco, con l’obiettivo di offrire un momento di scambio e acquisti in un contesto aperto e pubblico.

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Domenica 17 maggio, dalle ore 7:00 alle 14:00, l'anello del Parco Novi Sad di Modena torna a ospitare l'appuntamento con il Mercato Straordinario della terza domenica del mese. Un'occasione ideale per godersi una passeggiata all'aria aperta e trascorrere la domenica mattina all'insegna dello. 🔗 Leggi su Modenatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Entre Rhin et Moselle : trésors cachés d’Alsace et Lorraine | Trésors du Patrimoine Sullo stesso argomento Torna il Mercato Straordinario domenicale al Parco Novi SadDomenica 19 aprile, dalle 7:00 alle 14:00, l'anello del Parco Novi Sad di Modena torna a ospitare l'appuntamento con il Mercato Straordinario della... Zanetti: Chivu straordinario, lo abbiamo scelto così! Mercato? Se c’è la possibilità prederemo… x.com Il Mercato Notturno - Guida alle Oddità/Puzzle Solo - Testo e Video reddit Coldiretti porta in piazza il mercato straordinarioNon solo fiori e piante: la mostra mercato del florovivaismo VerdePisa, promossa dal Comune di Pisa e Pisamo, celebra il cibo contadino che nutre, coltivato, trasformato e portato sui banchi dagli ... lanazione.it Mercato in piazza Viviani. Domani il debutto a MarinaPisa e Livorno uniscono le forze per dare vita, domani, domenica 19 aprile, ad un mercato straordinario nella rinnovata Piazza Viviani a Marina di Pisa. Un debutto assoluto nella nuova location, dopo ... lanazione.it