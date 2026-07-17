Un incendio è scoppiato a Drammen, in Norvegia, distruggendo oltre 100 case. La situazione è ancora fuori controllo e le autorità stanno intervenendo per contenere il rogo. Contestualmente, in Spagna, si registrano criticità simili vicino a Saragozza. L’emergenza incendi coinvolge anche il Nord Africa, con diversi focolai attivi in Marocco. Le alte temperature e i forti venti alimentano le fiamme in più zone dell’Europa e del continente africano.

L’emergenza incendi continua a interessare diverse aree dell’Europa e del Nord Africa, con roghi alimentati da alte temperature e forti venti. Le situazioni più critiche si registrano in Norvegia e Spagna, mentre il Marocco è alle prese con numerosi focolai attivi. In Norvegia, il vasto incendio che sta interessando Drammen, circa 40 chilometri a sud-ovest di Oslo, ha già distrutto oltre 100 case. Secondo quanto riferito dall’emittente pubblica Nrk, i vigili del fuoco non sono ancora riusciti a mettere sotto controllo le fiamme, che si sono propagate rapidamente a villette a schiera e terreni circostanti spinte dai forti venti. Diverse centinaia di persone sono state evacuate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Norvegia, rogo fuori controllo a Drammen: oltre 100 case distrutte. Critica la situazione vicino a Saragozza in Spagna

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