Domenica nel centro di Madrid si sono radunate migliaia di persone per protestare contro l’aumento dei costi degli alloggi. La manifestazione ha coinvolto anche forze di sinistra, che hanno criticato il mercato immobiliare. I partecipanti hanno espresso disappunto per come i prezzi degli affitti siano saliti, rendendo difficile per molti accedere a case e alloggi nella capitale e in altre grandi città. La protesta si è svolta senza incidenti rilevanti.

Domenica migliaia di persone si sono radunate nel centro di Madrid per protestare contro l'aumento vertiginoso dei costi degli alloggi, che ha escluso molti spagnoli dal mercato immobiliare nonostante il recente boom economico, in particolare in città come la capitale e Barcellona. La crisi immobiliare in Spagna è uno dei principali punti deboli politici del primo ministro socialista Pedro Sanchez in vista delle elezioni del 2027. Il Paese ha una forte tradizione di proprietà immobiliare e scarse disponibilità di alloggi pubblici in affitto, mentre gli affitti sono stati spinti al rialzo dall'aumento della domanda, anche a causa del turismo e della crescita demografica legata all'immigrazione, secondo gli analisti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Spagna, anche la sinistra in piazza contro Sanchez: case e affitti fuori controllo

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Questa serie sulla Spagna prosegue in un nuovo thread che come sempre aggancio qui sotto. La serie può essere percorsa a ritroso perché tra i repost con citazione del primo tweet di ogni thread c’è sempre il post di collegamento tra due thread, ovvero l’ x.com

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