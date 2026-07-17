Il centrodestra ha inviato al Presidente della Repubblica una richiesta di grazia per Mario Roggero. La sinistra ha reagito criticando la decisione, accusando il governo di chiedere clemenza. La vicenda ha diviso le forze politiche, con il centrodestra che si è unito sulla questione. La richiesta di grazia riguarda la condanna di Roggero, ma i dettagli sulla procedura e le motivazioni non sono stati resi pubblici.

Il centrodestra si compatta intorno alla vicenda di Mario Roggero. Ma la sinistra coglie l'occasione per una ennesima gazzarra. Ricapitoliamo: per il gioielliere di Grinzane, imputato per l'uccisione di due rapinatori e per il ferimento di un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio, nella mattinata di martedì dalla Cassazione è arrivata la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi. La decisione, però, non ha convinto moltissimi, a partire dal vicepremier Matteo Salvini. Quest'ultimo ha infatti chiesto la grazia: «Non è possibile che un padre, un marito e un nonno, invece di stare con i suoi nipotini, debba trascorrere anni in carcere. In galera ci devono stare i delinquenti veri, non quelli che si difendono da un'aggressione». 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Nordio per la grazia a Roggero va al Colle, la sinistra impazzisce. Non si può chiedere clemenza?

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