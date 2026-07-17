Nordio | Grazia a Roggero Poi lo stop di Mattarella ma c’era l’input di Meloni

Da repubblica.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il governo ha esercitato pressione sul ministro della Giustizia per un caso di omicidio legato a una rapina, con un orafo condannato a 14 anni. Il ministro ha ringraziato un avvocato coinvolto nel procedimento, ma il presidente della Repubblica ha poi bloccato l’intervento. L’input proveniva da fonti vicine a un leader politico del governo. La vicenda ha generato tensioni tra le istituzioni, con convocazioni ufficiali e dichiarazioni pubbliche.

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Tensione istituzionale sul caso dell’orafo condannato a 14 anni per aver ucciso due rapinatori. Pressing del governo sul Guardasigilli convocato al Colle. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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Robby Giusti GRAZIA A ROGGERO, MATTARELLA INTERVIENE: STOP O VIA LIBERA

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