Non sono la stupida bionda di nessuno | chi era veramente Marilyn Monroe
Marilyn Monroe non era solo un’icona sexy, ma anche una donna colta, indipendente e politicamente consapevole. Lo rivela la storica Ilenia Rossini, che sottolinea come la star fosse molto più complessa di quanto spesso si creda. Monroe si definiva “non la stupida bionda di nessuno”, evidenziando una personalità forte e consapevole, distante dallo stereotipo della donna superficiale e frivola.
Perché continuiamo a ricordare Marilyn Monroe solo come un'icona sexy? La storica Ilenia Rossini racconta una donna molto più complessa: colta, indipendente, politicamente consapevole e molto lontana dallo stereotipo della dumb blonde. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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