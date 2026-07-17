Non sono la stupida bionda di nessuno | chi era veramente Marilyn Monroe

Notizia in breve

Marilyn Monroe non era solo un’icona sexy, ma anche una donna colta, indipendente e politicamente consapevole. Lo rivela la storica Ilenia Rossini, che sottolinea come la star fosse molto più complessa di quanto spesso si creda. Monroe si definiva “non la stupida bionda di nessuno”, evidenziando una personalità forte e consapevole, distante dallo stereotipo della donna superficiale e frivola.