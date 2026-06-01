marilyn monroe la bionda che sconvolse hollywood

«Siamo tutti stelle, e meritiamo di brillare». Lei sicuramente è quella che nel secolo scorso ha brillato più di tutti. E brilla ancora oggi, quando festeggiamo il centenario dalla nascita (1 giugno 1926 – 1 giugno 2026). Anche perché, Marilyn Monroe ha avuto, nella sua breve ma intensa carriera hollywoodiana, la rara capacità di unire tutti e di dividere pochi. Il talento naturale di legare la sua figura a ogni forma di arte: la settima (ovviamente), ma anche la musica, la pittura, la fotografia e la moda. È stata musa, modello di ispirazione per molti: Richard Avedon, Salvador Dalì e Andy Warhol per citare i più importanti. Anche pescando... 🔗 Leggi su Novella2000.it

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Marilyn Monroe Walked Away at Her Peak | The Real Story

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Temi più discussi: Una bionda diventata mitologia, una bambina che voleva amore: Marilyn, cent’anni di solitudine; Cento anni di Marilyn Monroe, chi era la star del desiderio; Marilyn Monroe, cent'anni fa nasceva la leggenda bionda del cinema (e non solo); Cent’anni di solitudine. Cent’anni di Marilyn.

Quale film di Marilyn Monroe dovrei guardare per prima, essendo qualcuno che non ha mai visto i suoi film? reddit

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