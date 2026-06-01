Libri Ilenia Rossini racconta la ' vera' Marilyn Monroe in ' Non sono la stupida bionda di nessuno'
Un nuovo libro propone una lettura diversa di Marilyn Monroe, considerata una delle icone più rappresentative del cinema e della cultura popolare. L'autrice Ilenia Rossini presenta un ritratto che mira a offrire una versione più autentica e meno stereotipata della figura della diva. Il testo si focalizza sulla vita e le esperienze di Monroe, evitando narrazioni convenzionali o idealizzate. La pubblicazione si inserisce tra le tante interpretazioni biografiche dedicate alla figura di Monroe, mantenendo un approccio diretto e documentato.
Roma 1 giu. (Adnkronos) - Una rilettura in qualche modo inedita di Marilyn Monroe, la diva immortale per eccellenza che ha segnato un'epoca e che continua a far parlare di sé. Un tributo che vuole essere anche un atto di verità: cercare di "restituire un po' di complessità" alla sua figura, allontanandola dai soliti luoghi comuni. Un'operazione cui si è dedicata Ilenia Rossini, giovane ricercatrice appassionata da sempre del mito di Marilyn, autrice del volume 'Non sono la stupida bionda di nessuno. Una storia di Marilyn Monroe', in libreria da qualche giorno con Momo Edizioni. Un contributo che arriva in occasione dei cento anni dalla nascita della diva che incantò il mondo intero. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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