Libri Ilenia Rossini racconta la ' vera' Marilyn Monroe in ' Non sono la stupida bionda di nessuno'

Notizia in breve

Un nuovo libro propone una lettura diversa di Marilyn Monroe, considerata una delle icone più rappresentative del cinema e della cultura popolare. L'autrice Ilenia Rossini presenta un ritratto che mira a offrire una versione più autentica e meno stereotipata della figura della diva. Il testo si focalizza sulla vita e le esperienze di Monroe, evitando narrazioni convenzionali o idealizzate. La pubblicazione si inserisce tra le tante interpretazioni biografiche dedicate alla figura di Monroe, mantenendo un approccio diretto e documentato.