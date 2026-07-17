Un uomo è stato denunciato dopo aver ignorato un segnale di fermata dei Carabinieri e aver tentato di scappare nella vegetazione. L’episodio rientra nelle operazioni di controllo del territorio svolte dal reparto locale, che mirano a prevenire e reprimere reati e ogni forma di illegalità. I militari hanno inseguito e fermato il soggetto, che ora dovrà rispondere delle accuse di aver eluso un controllo e di fuga.

Tempo di lettura: 2 minuti Continua l’attività di controllo del territorio svolta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati e al contrasto di ogni forma di illegalità. In tale contesto, i Carabinieri della Stazione di Cervinara hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, un 33enne di San Martino Valle Caudina, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile del reato di fuga pericolosa. L’episodio si è verificato questa notte nella Valle Caudina, quando i militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno intimato l’alt al conducente di un’autovettura priva di targhe. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Non si ferma all’alt dei Carabinieri e fugge nella vegetazione: denunciato

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Pericoloso inseguimento con l'auto rubata, arrestato dai Carabinieri

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