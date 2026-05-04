Non si ferma all' alt dei carabinieri e fugge | bloccato e trovato con la droga

Da casertanews.it 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo ha tentato di scappare quando i carabinieri gli hanno imposto l'alt, forzando un posto di blocco. Dopo aver cercato di seminare le forze dell’ordine, è stato comunque fermato e arrestato. Durante le operazioni di fermo, gli agenti hanno trovato in suo possesso alcuni soldi e sostanze stupefacenti. L’uomo è stato condotto in caserma e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Cerca di seminare i carabinieri dopo aver forzato il posto di blocco ma viene bloccato e arrestato: trovato anche in possesso di droga e soldi.Nella serata di ieri, 3 maggio, a Marcianise, i carabinieri della sezione radiomobile della locale Compagnia hanno arrestato in flagranza un 37enne del.🔗 Leggi su Casertanews.it

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