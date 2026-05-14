Roma | non si ferma all’alt dei vigili e fugge denunciato 20enne in zona Foro Italico

Durante i controlli di sicurezza attuati in occasione degli Internazionali di Tennis nel Foro Italico di Roma, gli agenti del Gruppo pronto intervento traffico della polizia locale hanno avviato un’operazione di monitoraggio. In questa occasione, un 20enne è stato denunciato dopo aver ignorato l’alt dei vigili e aver tentato di scappare. L’episodio si è verificato nel contesto delle misure di sicurezza messe in atto nell’area.

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Durante gli intensificati controlli di sicurezza organizzati in occasione degli Internazionali di Tennis, che si svolgono nella storica area del Foro Italico a Roma, gli agenti del Gruppo pronto intervento traffico della polizia locale hanno dato il via a un’operazione di monitoraggio. In questo contesto, hanno intimato l’alt a una Mini Cooper One, fermandosi all’altezza di Ponte Duca d’Aosta. Tuttavia, il conducente, dopo un iniziale rallentamento apparente, ha deciso di accelerare improvvisamente, dandosi alla fuga a forte velocità e mettendo in pericolo la vita di altri automobilisti, rischiando di travolgere un’altra pattuglia che poco più avanti stava cercando di fermare il veicolo.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: non si ferma all’alt dei vigili e fugge, denunciato 20enne in zona Foro Italico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Non si ferma all'alt, sperona l'auto dei vigili e fugge: arrestato 56enne dopo inseguimentoPomeriggio ad alta tensione sulle strade di Agropoli, dove un 56enne originario di Battipaglia è stato arrestato al termine di un lungo inseguimento. Guida senza autorizzazione sul Corso Garibaldi, non si ferma all’alt e fugge: denunciato 54enneUn uomo di 54 anni è stato denunciato per resistenza aggravata nel corso di un controllo della polizia locale sul Corso Garibaldi, zona a traffico... Temi più discussi: Roma: 20enne non si ferma all’alt delle pattuglie, preso dopo un inseguimento; RECAP! Day 9: Svitolina rimonta ed elimina Rybakina, Bolelli/Vavassori ai quarti; Internazionali d'Italia in TV (anche in chiaro): la programmazione completa e dove vederli; Sinner idolo delle folle a Roma: Ma il successo non mi cambierà mai, il mio sforzo è proteggere i miei genitori. È ????-????? A ROMA: DARDERI NON SI FERMA PIÙ E VOLA IN SEMIFINALE ?? Una serata incredibile quella sul Centrale del Foro Italico: Luciano Darderi batte anche Rafael Jódar e conquista la prima semifinale della sua carriera in un Masters 100 x.com Roma: non si ferma all’alt dei vigili e fugge, denunciato 20enne in zona Foro ItalicoUn giovane di 20 anni fugge da un controllo durante gli Internazionali di Tennis a Roma, risultando positivo all'alcol test. romadailynews.it Roma: 20enne non si ferma all’alt delle pattuglie, preso dopo un inseguimentoDurante i controlli di polizia stradale, rafforzati in occasione degli Internazionali di Tennis nella zona del Foro Italico, gli agenti del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico), hanno intimato l’a ... newtuscia.it