Non punirema educare a Foiano della Chiana il primo progetto toscano di cittadinanza solidale per studenti sanzionati realizzato dall’Istituto Marcelli

A Foiano della Chiana è stato avviato il primo progetto toscano di cittadinanza solidale rivolto a studenti sanzionati. L’iniziativa, promossa dall’Istituto Marcelli, si basa su un approccio che privilegia l’educazione rispetto alla punizione. Il progetto prevede attività di servizio e coinvolgimento sociale per i giovani coinvolti in sanzioni disciplinari. La sperimentazione si inserisce in un percorso di alternative alle sanzioni tradizionali.

Arezzo, 17 luglio 2026 – Non punire.ma educare, a Foiano della Chiana il primo progetto toscano di cittadinanza solidale per studenti sanzionati realizzato dall’Istituto Marcelli. Prima esperienza in Toscana realizzata dall’Istituto Omnicomprensivo G. Marcelli e dalla Pro Loco di Foiano della Chiana in attuazione del D.P.R. 8 agosto 2025 n. 134. Un progetto triennale che trasforma l’allontanamento dalle lezioni in un percorso educativo, riparativo e di responsabilizzazione. Quindici studenti, un percorso di crescita e una comunità che diventa spazio di educazione, confronto e responsabilità. È il risultato del progetto di “ Cittadinanza attiva e solidale” p romosso dall’Istituto Omnicomprensivo “G. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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